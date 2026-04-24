Politwirbel in Kötschach: Mittwochabend zog die Fraktion der ÖVP unter Vizebürgermeister Christoph Zebedin zur Überraschung des Gremiums noch vor Beginn der Tagesordnung der angesetzten Gemeinderatssitzung aus. In einer mündlichen und als Schriftstück übergebenen Erklärung heißt es: „Dieser Schritt ist nicht leichtfertig erfolgt, sondern nur die Konsequenz einer aus unserer Sicht untragbaren Entwicklung innerhalb des Gemeindevorstandes. Eine geordnete und verantwortungsvolle Zusammenarbeit ist derzeit nicht mehr gegeben.“ Diesen Vorwurf wiederholte Zebedin auch in einem Gespräch mit der Kleinen Zeitung.

Bürgermeister Josef Zoppoth (SPÖ) konnte die Sitzung trotz Auszug abarbeiten. Über die Gründe dieses Auszuges kann er auch nur spekulieren. „Mir ist kein Anlassfall bewusst, der diesen Schritt rechtfertigen würde“, so Zoppoth. Dennoch will er in nächster Zeit das Gespräch mit der ÖVP suchen, um die Situation zu beruhigen. Gemeinderat Jakob Thurner (NL) dazu: „Meiner Meinung nach fühlt sich die ÖVP im Vorstand von der SPÖ ausgebremst und benachteiligt.“ Kötschach-Mauthen sieht sich aktuell mit riesigen Herausforderungen konfrontiert. Die wirtschaftsfeindliche Sperre des Plöckenpasses oder die Probleme rund um den Dauerbrenner Aquarena werden sich ohne Schulterschluss wohl nur schwer lösen lassen.