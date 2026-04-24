Die Planungen für die 380-kV-Leitung durch Kärnten und Osttirol haben Halbzeit erreicht – doch ein einheitliches Bild zeigt sich nicht. Während laut Projektträger Austrian Power Grid (APG) bereits 26 von 36 Gemeinden auf „grün“ stehen, also eine abgestimmte Trassenführung vorliegt, wird in anderen Kommunen weiter intensiv verhandelt. Bis Ende des Jahres soll die rund 190 Kilometer lange Leitung – sie verbindet Lienz mit Obersielach und schließt die letzte Lücke im österreichischen Höchstspannungsring – bis ins Detail geplant sein.

Projektleiter Wolfgang Hafner betont den laufenden Prozess: „Widerstand ist nicht das richtige Wort. Wir haben einen intensiven Austausch und Dialog mit den Gemeinden und den Bürgern.“ Die unterschiedlichen Farben der Ampel seien Ausdruck des Projektfortschritts: „Aufgrund der Rahmenbedingungen, die wir in einzelnen Gemeinden vorfinden, sind wir unterschiedlich weit.“ Gleichzeitig hebt Hafner hervor, dass bereits viel Vorarbeit geleistet wurde: „Wir haben intensive Arbeit hineingesteckt, damit überhaupt die Grobtrasse fixiert wurde.“ Anpassungen seien dennoch möglich gewesen: „Teilweise konnten wir innerhalb der Grobtrasse Änderungen vornehmen, teilweise auch Alternativen außerhalb finden.“

Wolfgang Hafner ist Projektleiter bei Austrian Power Grid © KLZ/Leonie Katholnig

Viel Grün – aber nicht überall Einigkeit

In mehreren Gemeinden Oberkärntens konnte bereits Konsens erzielt werden. In der Gemeinde Mühldorf etwa sei die Trasse „so angepasst worden, dass sie für uns akzeptabel ist“, sagt Bürgermeister Erwin Angerer. Das Umspannwerk wurde verschoben, die Leitung bewusst vom Siedlungsraum weggelegt: „Die APG ist auf unsere Wünsche eingegangen.“ Auch in der Gemeinde Steinfeld sieht Bürgermeister Ewald Tschabitscher eine gute Gesprächsbasis: „Wir haben von Beginn an sehr sachlich diskutiert.“ Die nun vertieft geprüfte Alternativtrasse entspreche weitgehend den Vorstellungen der Gemeinde.

Ähnlich positiv fällt die Bilanz in der Gemeinde Oberdrauburg aus. Dort bringt das Projekt sogar Vorteile, wie Bürgermeister Stefan Brandstätter berichtet: „Die neue 380-kV-Leitung verläuft im Wald, während eine bestehende 110-kV-Leitung aus dem Siedlungsraum verlegt werden kann.“ In der Gemeinde Sachsenburg wurde der ursprünglichen Trasse zugestimmt. Bürgermeister Wilfried Pichler betont jedoch, dass neue Varianten aus Nachbargemeinden Auswirkungen haben könnten: „Das wird die APG uns genau erklären müssen.“ Weitere Gemeinden wie Dellach im Drautal, Berg im Drautal, Irschen oder Lendorf gelten ebenfalls als „grün“. In Lurnfeld wurde zuletzt eine alternative Trassenführung gefunden.

Gelb bedeutet Verhandlung

Anders stellt sich die Situation in mehreren Gemeinden dar. In Baldramsdorf laufen weiterhin Gespräche – auch wegen möglicher Alternativen nahe einem Natura-2000-Gebiet. Bürgermeister Friedrich Paulitsch sieht Fortschritte, aber noch keinen Abschluss: „Wir haben schon sehr viel erreicht: Die Magnetfelder werden reduziert und das Koronageräusch wird minimiert. Wir verhandeln noch weiter.“ Projektleiter Hafner unterstreicht die Herausforderung: „Wir versuchen natürlich den Wünschen der Gemeinde oder der Bürger gerecht zu werden, aber das Hauptkriterium ist: Es muss genehmigungsfähig sein und baubar.“ Manche Varianten seien schlicht nicht umsetzbar: „Es gibt Wünsche, wo wir aufgrund unserer Erfahrung sagen müssen: Das geht nicht.“

Gerade in Baldramsdorf werde intensiv geprüft: „Es geht jetzt im Talbereich noch um zwei Bereiche, die wir von Ökologen bewerten lassen – entscheidend ist, ob das genehmigungsfähig ist“, so Hafner weiter. Gleichzeitig bleibe die Grundlinie klar: „Die Prämisse ist, so weit wie möglich aus den Siedlungsbereichen wegzukommen.“ Auch in der Stadtgemeinde Spittal ist die Ampel noch gelb. Bürgermeister Gerhard Köfer betont: „Wir sind weder zufrieden, noch ablehnend.“ Gespräche mit der APG laufen weiter. Seine persönliche Position bleibt klar: „Ich möchte, dass das unterirdisch geführt wird – zumindest in sensiblen Bereichen.“ Unterstützt wird diese Forderung durch ein Volksbegehren seines Teams Kärnten.

Die bestehende 220-kV-Freileitung soll in die 380-kV-Leitung größtenteils integriert werden © KLZ/Leonie Katholnig

Hafner erklärt dazu den aktuellen Stand: „Die Trassierer waren bereits mit Grundbesitzern unterwegs, wir haben Maststandorte besichtigt – wir sind dort schon sehr, sehr weit.“ Offene Punkte gebe es noch bei der Anbindung der 110-kV-Leitung. In der Gemeinde Reißeck wiederum ist die Trasse weitgehend geklärt, offen ist noch der Standort eines Umspannwerks. Bürgermeister Stefan Schupfer spricht von „intensiven Gesprächen“, vor allem mit Blick auf Landwirtschaft und bestehende Belastungen.

Konflikte zwischen Nachbargemeinden

Dass Änderungen in einer Gemeinde Auswirkungen auf andere haben, zeigt das Beispiel Greifenburg. Während die APG die Gemeinde als „grün“ führt, widerspricht Bürgermeister Josef Brandner deutlich: „Greifenburg ist nicht grün, Greifenburg ist dunkelrot.“ Grund ist eine aus Sicht der Gemeinde nicht abgestimmte Verschiebung der Trasse im Bereich Steinfeld. „Wir wurden vor vollendete Tatsachen gestellt“, kritisiert Brandner.

Hafner betont in diesem Zusammenhang die Grundregel der Planung: „Es darf nicht sein, dass man einfach sagt, ich schiebe es in die Nachbargemeinde.“ Änderungen würden immer im Gesamtzusammenhang betrachtet und mit allen betroffenen Gemeinden abgestimmt. Steinfelds Bürgermeister Tschabitscher weist die Kritik zurück: Man habe lediglich eine verträglichere Lösung gesucht. „Wenn wir eine 380-kV-Leitung bekommen, sollte jeder bemüht sein, eine gute Trassenführung zu finden.“

Wolfgang Hafner ist bemüht, die Bürgerinnen und Bürgern stets zu informieren © KLZ/Leonie Katholnig

Blick nach Osttirol und Zeitplan

In Osttirol sind die Möglichkeiten laut APG begrenzt. „Die Topografie und die Siedlungsstruktur geben uns die Trasse vor – da können wir nicht viel tun“, sagt Hafner. Entsprechend stehen dort alle Gemeinden auf „grün“. Insgesamt sollen rund 60 Prozent der Leitung durch Waldgebiete führen, möglichst ohne Überspannung von Häusern. Grundstücksablösen werden aktuell verhandelt, orientiert am Verkehrswert, bei Waldflächen unter Einbindung von Gutachtern.

Der Zeitplan bleibt ambitioniert. „Wir sind auf einem sehr guten Weg“, sagt Hafner. Ziel sei es, „bis Ende des Jahres die Feintrasse inklusive Maststandorte und Zufahrten festzulegen“, um anschließend ins UVP-Verfahren zu gehen. Zum Abschluss richtet er auch Dank an die Region: „Ich möchte mich wirklich bedanken für die sehr konstruktiven Gespräche auf Augenhöhe – das ist nicht selbstverständlich.“ Der Baubeginn ist für 2029 vorgesehen, die Inbetriebnahme für 2033 – spätestens 2035.