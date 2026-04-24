Seit Donnerstagabend stehen zahlreiche Feuerwehren im Lesachtal im Dauereinsatz. Im Bereich Promeggen, östlich von Maria Luggau, ist ein Waldbrand ausgebrochen, der sich aufgrund der anhaltenden Trockenheit bis Mitternacht auf rund acht Hektar ausgedehnt hat.

Insgesamt zwölf Feuerwehren aus dem Lesachtal, dem oberen Gailtal und Osttirol versuchen, ein weiteres Übergreifen der Flammen zu verhindern. Der Einsatz gestaltet sich schwierig: steiles alpines Gelände, Dunkelheit und eine aufwendige Wasserversorgung erschweren die Löscharbeiten erheblich.

Um ausreichend Löschwasser bereitzustellen, wurde ein Pendelverkehr mit Tanklöschfahrzeugen eingerichtet und eine mehrere Kilometer lange Zubringerleitung gelegt.

Straßensperre

Durch den Feuerwehreinsatz ist derzeit die einzige Verbindung aus Kärnten nach Maria Luggau unterbrochen. Die Gailtal-Straße (B111) ist zwischen St. Lorenzen im Lesachtal und Maria Luggau gesperrt. Ausweichen kann man nur sehr großräumig über Osttirol.