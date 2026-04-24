Noch leuchtet die Ampel vor dem Festungsbergtunnel im Bereich der Gemeinde Sachsenburg grün. Doch das ändert sich am Samstag, dem 25. April. Aufgrund einer planmäßigen Sicherheitsüberprüfung wird der Tunnel nämlich für 24 Stunden – also bis Sonntag, 26. April, 16 Uhr – gesperrt. Dabei werden alle elektrischen Anlagen (Beleuchtung und Belüftung) sowie sämtliche Sicherheitseinrichtungen auf ihre Funktionsfähigkeit überprüft.

Während dieser 24-stündigen Sperre findet zusätzlich eine Tunnelsicherheitsübung der zuständigen Blaulichtorganisationen statt. „Die Wartungsarbeiten sind notwendig, um die langfristige Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Festungsbergtunnels zu gewährleisten. Ein sicherer Tunnel ist kein Zufall, sondern das Ergebnis regelmäßiger Wartung und konsequenter Instandhaltung“, erklärt Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber und ergänzt: „Sicherheit bedeutet aber auch, im Notfall perfekt abgestimmt zu handeln. Deshalb nutzen unsere Einsatzkräfte die Sperre für eine Sicherheitsübung.“

Umleitung wird eingerichtet

Eine örtliche Umleitung über die L14 Sachsenburger Straße und das Ortsgebiet Sachsenburg ist im Zeitraum der Tunnelsperre eingerichtet und beschildert.