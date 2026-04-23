In der Altgemeinde Egg (Hermagor) trauert die Bevölkerung um den beliebten und verdienstvollen Vollblutfunktionär Johann Zankl (76). Zeitlebens war der ehemalige Bautechniker ein Kämpfer für die Anliegen seiner Mitbürger, seinen letzten und tapfer geführten Kampf gegen seine Krankheit hat er nun verloren. Zankl liebte von Jugend an die Öffentlichkeit, er mochte die Menschen, er konnte auf sie zugehen, half wo er nur konnte und übernahm schon früh in der Gesellschaft persönliche Verantwortung.

Seine politische Laufbahn begann er als Obmann der SPÖ-Ortsgruppe Egg, setzte sie ab 1979 durch volle 24 Jahre als Gemeinderat in der Stadtgemeinde Hermagor Pressegger See fort, wo er als umsichtiger Obmann diverser Ausschüsse mit viel Erfolg wirkte. Stets war Zankl für die Gemeindebevölkerung bei kleineren oder größeren Problemen ein gern kontaktierter und lösungsorientierter Ansprechpartner.

Vielseitig engagiert

Über Jahrzehnte war er als begeisterter Sänger aktives Mitglied im MGV „Heimat“, viele Jahre stand der Verstorbene dieser Gemeinschaft als Obmann vor. Genauso übernahm er im Kulturverein Micheldorf Verantwortung. Dazu fungierte er mehrere Perioden als Kameradschaftsführer und Gruppenkommandant in der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Egg und stand jahrelang dem Pfarrgemeinderat Egg als Obmann vor.

Die Errichtung des Kulturgemeinschaftshauses Egg leitete der Heimgegangene als umsichtiger Bauleiter. Zuletzt war er im Vorstand der Ortsgruppe Egg im Pensionistenverband tätig. Gerne wertete der zweifache Familienvater mit seinen rhetorischen Fähigkeiten unzählige Ereignisse und Veranstaltungen in der Altgemeinde Egg auf. Die Anteilnahme gilt seiner Familie. Johann Zankl wird am Freitag um 14 Uhr in der Aufbahrungshalle Egg verabschiedet.