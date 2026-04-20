Sanft weht die schwarze Fahne vor dem Gemeindeamt in Rangersdorf im Wind. Sie wird für Altbürgermeister Franz Zlöbl gehisst, der gestern im Alter von 83 Jahren den letzten Atemzug tat. Die Nachricht über sein Ableben sorgte für tiefe Betroffenheit. „Er hat unser Rangersdorf über Jahrzehnte geprägt“, ehrt Bürgermeister Josef Kerschbaumer seinen Vorgänger.

Zlöbl trat 1973 in den Gemeinderat von Rangersdorf ein, 1976 übernahm er das Amt des Vizebürgermeisters. 1997 wählten ihn die Bürgerinnen und Bürger zum Stadtchef – der Tag der Wahl läutete den Beginn einer langjährigen Amtszeit ein, die bis 2021 andauerte. „Über 24 Jahre hinweg führte er die Gemeinde mit Umsicht, Weitblick und großer Verbundenheit zu den Bürgerinnen und Bürgern. Er setzte in dieser Zeit entscheidende Impulse für die Entwicklung der Gemeinde Rangersdorf“, beschreibt Kerschbaumer. Darüber hinaus war Zlöbl 48 Jahre Mitglied des Gemeinderates sowie in verschiedensten Gremien, Ausschüssen und Funktionen tätig.

Der „Baumeister Rangersdorf“

Während Zlöbls Amtszeit wurden große Bau- und Infrastrukturvorhaben umgesetzt. Aufgrund dieses Engagements wurde er liebevoll „Baumeister Rangersdorf“ genannt. „Was er mitgestaltet hat, prägt das Ortsbild und die Infrastruktur bis heute“, zollt Kerschbaumer ihm seinen Respekt. Zu den Projekten zählen unter anderem: die Häuser der Freiwilligen Feuerwehren Tresdorf und Rangersdorf, die Lawinenverbauung Tresdorf sowie der Hochwasserschutz in Lainach, das Altstoffsammelzentrum, der Umbau des Gemeindeamtes sowie die Modernisierung der örtlichen Volksschule und des Kindergartens, diverse Brückenbauten, der Kanalbau und der Glasfaserausbau.

Neben seiner politischen Tätigkeit war Zlöbl auch in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen aktiv: er war von 1971 bis 2001 der Obmann der Agrargemeinschaft Lainach und langjähriges Mitglied der Feuerwehr Lainach. Im Jahr 2010 wurde Zlöbl für seine Verdienste um die Land- und Forstwirtschaft zum Ökonomierat ernannt. Auch als Mitglied des Österreichischen Kameradschaftsbundes (ÖKB) Ortsgruppe Rangersdorf wurde ihm 2021 die Ehrenmitgliedschaft verliehen. Im Oktober 2023 erhielt er die Ehrenbürgerschaft der Gemeinde Rangersdorf.

Auf ewig in Erinnerung

„Wer mit Franz zusammenarbeiten durfte, erlebte einen verlässlichen Ansprechpartner: klar in der Sache, hilfsbereit im Umgang und konsequent, wenn es um Verantwortung für die Gemeinde ging“, wird er von den Gemeindemitarbeitern beschrieben. „Seine Energie, sein Verständnis und seine Tatkraft – auch in schwierigen Situationen – verdienen bleibende Hochachtung. Wir werden ihm ein ehrendes Andenken bewahren und sein Lebenswerk in Respekt und Dankbarkeit in Erinnerung halten.“

Am Samstag, dem 25. April, begleiten Angehörige und Freunde „ihren“ Franz auf seiner letzten Reise und erweisen ihm die Ehre, die ihm gebührt. Die Aufbahrung findet ab 10 Uhr statt, der Begräbnis-Gottesdienst mit anschließender Beisetzung im Familiengrab beginnt um 14 Uhr.