Hagelgewitter ziehen am Montagnachmittag durch Teile Kärntens: „Hier bei uns in St. Veit hat es gerade ordentlich gehagelt, ich habe mein Auto gerade noch wo unterstellen können“, erklärte eine Leserin der Kleinen Zeitung um kurz nach 13 Uhr.

Hagel auch auf Südautobahn

„Wir haben in einigen Teilen des Landes aktuell stärkere Gewitter mit Starkregen, Blitzentladungen und Hagel“, sagt Meteorologe Christoph Matella vom Wetterdienst Ubimet. Neben dem St. Veiter Raum sei insbesondere Völkermarkt und Bleiburg sowie der Osten von Klagenfurt betroffen. „Auch auf der Südautobahn lag eine größere Menge an Hagelkörnern, es war allerdings kleinkörniger Hagel.“

Allgemein sei nicht damit zu rechnen, dass es am Montag in Kärnten noch größeren Hagel gibt. „Es ist nichts Ungewöhnliches, dass es Mitte April bei uns hagelt. Bei Hagel in dieser Größe ist auch nicht wirklich mit gröberen Schäden zu rechnen“, sagt Matella.

Beruhigung ab Mittwoch

Die Gewitter erreichen am Montagnachmittag bereits ihren Höhepunkt, anschließend ziehen sie rasch in Richtung Südost ab. „Am Dienstag gibt’s hier und da in Kärnten noch eine geringe Schauerneigung, lokal auch mit Blitzen. Aber zu großen Teilen war es das dann“, erklärt der Meteorologe. Ab Mittwoch macht sich dann bereits Hochdruckeinfluss bemerkbar, es wird deutlich freundlicher.