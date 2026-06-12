Egal ob in der Stadt oder bei Ausflugszielen: Parkgebühren und deren Höhe sorgen regelmäßig für hitzige Diskussionen. In Bruck-Mürzzuschlag gingen die Wogen in den letzten Jahren etwa rund um einen „Premium-Parkplatz“ vor der Bärenschützklamm, oder bei der Einführung der gebührenpflichtigen „Grünen Zone“ in Bruck hoch.

Selbst im Wallfahrtsort Mariazell ist bei diesem Thema von Ruhe und Besinnung keine Spur, was sich nach der jüngsten Gemeinderatssitzung zeigte. In dieser wurden die Parkgebühren nämlich erstmals seit 2018 erhöht.

Auf den normalen Parkplätzen fallen statt 50 künftig 70 Cent je halber Stunde an, auf den Stellplätzen in der Kurzparkzone erhöht man von 60 Cent auf einen Euro pro 30 Minuten. In der Kurzparkzone wurde in derselben Sitzung auch die gebührenpflichtige Zeit um vier Stunden bis 20 Uhr verlängert.

Vielfache Kritik online

Zumindest online sorgen die Änderungen jedenfalls bei einigen für Kopfschütteln: „Fast schon schlimmer als in Graz oder Wien“, schreibt eine Nutzerin auf Facebook, während ein anderer drastisch meint: „Der Bürger ist die Melkkuh. Hab mir schon lange abgewöhnt nach Mariazell zu fahren.“

Die zeitliche Ausweitung der Gebührenpflicht sorgt ebenso für Ärger: „Bis 20 Uhr ist sehr überzogen und nicht gut überlegt. Parkgebühren sind notwendig, aber man kann es auch übertreiben“, meint ein User dazu.

Teuerung und notwendige Einnahmen

Bürgermeister Fabian Fluch (SPÖ) zeigt auf Nachfrage Verständnis für die Sorgen: „Die Parkraumbewirtschaftung ist ein Thema, dem man sich ständig stellen muss. Wir wollen da die Bevölkerung natürlich nicht im großen Maße belasten.“ Seiner Ansicht nach habe man es verpasst, die Tarife im Zuge der Teuerung anzugleichen, „wenn man seit 2018 sukzessive erhöht hätte, wäre das kein Thema gewesen.“

Fabian Fluch, Bürgermeister von Mariazell © M. Windholz

Gleichzeitig müsse man im Wallfahrtsort schlicht und einfach mehr Einnahmen lukrieren. Als touristisch stark frequentierte Gemeinde sieht man eben bei den Parkraumgebühren noch Potenzial, mehr von den Gästen zu haben, gerade in der stark frequentierten Zeit von Mai bis Oktober oder im Mariazeller Advent, so der Bürgermeister.

Lösung für Einheimische und Leitsystem geplant

„Die außen liegenden Parkplätze sind weiterhin ein Angebot an die Gäste, sich peripher hinzustellen“, hält Fluch fest, auch der Tarif für Pendler, welche für eine Jahresgebühr am Parkplatz „P3“ stehen können, bleibt bestehen. „Wir sind als Gemeinde auch am Überlegen, wie man für alle mit Hauptwohnsitz ohne Parkplatz eine Lösung finden kann“, ergänzt der Bürgermeister.

Noch gäbe es nichts Konkretes, aber Fluch schwebt etwa vor, die Gewerbetreibenden der Stadt dafür mit ins Boot zu holen: „Man könnte die Möglichkeit schaffen, wenn jemand etwas einkauft, dass der Parkplatz dann etwas billiger wird.“ Abseits davon überlege man in Mariazell, wie man die Lenkung bei den Parkplätzen verbessern könne.

Eine Lösung zusammen mit örtlichen Unternehmen steht im Raum © KLZ / Martina Pachernegg

Fluch spricht in diesem Zusammenhang von einem Ampelsystem oder einer eigenen App, auch ein Shuttle-Dienst, etwa zu den Parkplätzen der Bürgeralpe stünde im Raum: „Das würde natürlich anfangs Geld kosten, es würde aber für die Gesamtsituation bei Advent und Co. etwas bringen.“