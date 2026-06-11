Für den 18. und 19. Juli waren zehn Läufe zum so genannten „Auner Cup“ und zur Österreichischen Motocross-Staatsmeisterschaft in Pöllauberg geplant. Dieser Tage fand dazu eine öffentliche Verhandlung statt, zu der sich zahlreiche Projektgegner einfanden. Der Kaindorfer Tischler Stefan Windhaber, Obmann des neu gegründeten Motorsportclubs Pöllauberg, stand hier als Veranstalter noch Rede und Antwort. Doch nun wurde bekannt, dass die Veranstaltung abgesagt ist. Grund: die behördlichen Auflagen.

Was geplant war: Am Rennwochenende waren zehn wettbewerbsmäßige Rennen in unterschiedlichen Kategorien auf einem 1,5 Kilometer langen Rundparcours geplant. Um die Strecke, die auf einer abschüssigen Wiese am Südhang des Masenbergs gelegen wäre, aus dem Boden zu stampfen, wären größere Erdarbeiten vonnöten gewesen. Für die Errichtung von Sprunghügeln – diese wären, so Windhaber, aber wieder unverzüglich eingeebnet worden.

Bedenken wegen des Trinkwassers

Da sich in der Nachbarschaft der Rennstrecke einige Wasserquellen befinden, wurden Bedenken laut, dass es zu einer Verunreinigung des Wassers kommen könnte. Kurt Kratzer: „Wenn die private Quelle meiner Schwiegermutter verschmutzt wird, müsste sie vorübergehend ausziehen.“ Udo Dobnig, wasserbautechnischer Amtssachverständiger von der Baubezirksleitung, stellte klar, dass der Veranstalter die Verpflichtung auferlegt bekäme, Ersatzwasser für betroffene Haushalte im Falle einer von ihm verursachten Trinkwasserverkeimung zur Verfügung zu stellen: „Es ist ein befugtes Büro zu beauftragen, das über mehrere Wochen vor und nach der Veranstaltung regelmäßige Wasserproben durchführt.“

Jagdpächter Erwin Reiterer verwies indes auf die Beeinträchtigung der Lebensbedingungen des Wildbestandes: „Wer das zulässt, hat den Bezug zur Natur verloren.“ Eine negative schriftliche Stellungnahme lag auch von Stefan Schweighofer, Obmann des Naturparks Pöllauer Tal, vor. Darin kritisierte er die Lärm- und Emissionsbelästigung. Zugleich betonte er die Unvereinbarkeit der PS- Veranstaltung mit dem Naturpark-Leitbild.

Ornithologisches Gutachten gefordert

Rückenwind bekamen die Projektgegner von Eva Leitner, Naturschutzbeauftragte des Bezirks. Nach Begutachtung des angedachten Renngeländes stellte sie fest, dass die stark abschüssige Teilfläche der Wiese als Flora-Fauna-Habitat-Schutzgebiet zu klassifizieren sei. Sie plädierte für die Beiziehung eines Wildbiologen für die Erstellung eines ornithologischen Gutachtens, da zu besagtem Zeitraum das Brut- und Aufzuchtgeschehen in der Vogelwelt nicht abgeschlossen sei. „Seitens der Naturschutzbehörde wird es also ein negatives Gutachten geben.“

Veranstalter Stefan Windhaber: „Wir hätten es zeitlich nicht geschafft, die vorgeschriebenen Gutachten termingerecht einzuholen“ © Franz Brugner

Klaudia Sonnleitner, Referentin für Motorsportveranstaltungen beim Land Steiermark, ließ offen, wie die Stellungnahme der Umweltanwaltschaft ausfallen werde. „Wir werden uns genau die einzelnen Parteienstellungen anschauen.“ Von ihrer Seite hätte es keine vorschnelle Absage gegeben, so Sonnleitner, wie irrtümlich kolportiert wurde.

Neuer Anlauf 2027

Angesichts der vielen behördlichen Vorschriften zog Windhaber von sich aus den Stecker für das Motorsport-Event. Er sagte es kurzerhand bei der Austria Motor Federation (AMF) ab. „Wir hätten es zeitlich nicht geschafft, die vorgeschriebenen Gutachten termingerecht einzuholen.“ Zugleich verspricht er, einen neuen Anlauf 2027 unternehmen zu wollen. „Darauf werden wir uns professioneller vorbereiten.“

Bürgermeister Gerald Klein bedauert das Nicht-Zustandekommen des Rennwochenendes © Franz Brugner

Bürgermeister Gerald Klein bedauert das Nicht-Zustandekommen des Rennwochenendes: „Es war als Ersatz für die Bergrallye, die seit der Pandemie nicht mehr stattfindet, gedacht. Wenn man den wirtschaftlichen Aspekt bedenkt, ist das ein Jammer.“ Klein hofft aber, dass 2027 die Motocross-Motoren in Pöllauberg aufheulen werden.