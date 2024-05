Am Donnerstag, dem 23. Mai wurden im Stadtsaal Hermagor die neuen Etappen des Örtlichen Entwicklungskonzeptes für die Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See (ÖEK) präsentiert. Ziel ist es, auch die Bürger miteinzubinden, die großes Interesse an der Neuauflage des in die Jahre gekommenen Konzeptes zeigten. Bürgermeister und Planungsreferent Leopold Astner (ÖVP) hob zu Beginn die Notwendigkeit des Entwicklungsprozesses hervor und lud ebenso wie Stadtrat Karl Tillian (Liste Tillian) die Bürgerinnen und Bürger ein, an der Schwerpunktsetzung mit Ideen und Vorschlägen aktiv teilzunehmen. Mit der technischen Erarbeitung wurde nach Ausschreibung das Planungsbüro Raumschmiede ZT Kranebitter in Lienz beauftragt. Die Grundlage für das Neukonzept werde, laut Ziviltechniker Thomas Kranebitter, mit einer 15-köpfigen Steuerungsgruppe, deren Mitglieder aus verschiedenen Erwerbsbereichen kommen, erarbeitet, aktualisiert und formuliert.