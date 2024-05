Tiefe Risse, Schlaglöcher und Spurrinnen – schon seit geraumer Zeit ist die B111 Gailtal Straße zwischen Köstendorf und Förolach in der Gailtaler Gemeinde St. Stefan stellenweise in einem sehr schlechten Zustand. Das soll sich nun ändern: Mit Montag, dem 27. Mai, starten in diesem etwa 500 Meter langen Abschnitt die dringend notwendigen Sanierungsarbeiten. „Die B111 ist eine der wichtigsten Adern von Oberkärnten, daher investieren wir jedes Jahr viel Geld in die Instandsetzung der Gailtal Straße. Alleine für die Sanierung des Abschnittes bei Förolach, der sowohl die Landesstraße als auch zwei Brückenbauwerke betrifft, nehmen wir 910.000 Euro in die Hand“, sagt Straßenbaureferent Martin Gruber.