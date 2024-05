Seit 1. April dürfen sich die Einwohner in Mühldorf über einen neuen Gemeindearzt freuen. Dietmar Alberer, Allgemeinmediziner und Facharzt für Innere Medizin, betreut seit kurzem mit seinem Team die Patienten in der Gemeinde. Alberer, der über 40 Jahre Erfahrung im medizinischen Bereich verfügt und als medizinischer Direktor im Klinikum Klagenfurt sowie im Landeskrankenhaus Villach wirkte, begrüßte am Mittwoch bei der offiziellen Eröffnungsfeier sowie Tag der offenen Tür zahlreiche Besucher, die sich sichtlich erfreut über ihren neuen Mediziner zeigten. Auch der Gemeindearzt freut sich über die neue Herausforderung und betonte, gerne zur Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung beizutragen.