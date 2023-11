In Kärnten gibt es keine freie Kassenstelle für Allgemeinmediziner mehr. Das ist deshalb überraschend, weil der Planposten in Mühldorf seit mehr als drei Jahren vakant ist, aber einfach nicht zu besetzen war. Zu entlegen, zu unattraktiv für einen Mediziner, lauteten die Argumente. Die zweite Überraschung: Mit Dietmar Alberer hat sich nun ein prominenter Mediziner entschieden, die Stelle zu übernehmen. Der medizinische Direktor im Klinikum Klagenfurt wird ab 1. April 2024 die ärztliche Versorgung in der Gemeinde sicherstellen.