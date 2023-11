„Wir freuen uns sehr, dass Dietmar Alberer die Kassenstelle in Mühldorf übernehmen wird. Unser Gemeinderat hat damit eine kluge Entscheidung für die Zukunft getroffen“, sagt Mühldorfs Bürgermeister Erwin Angerer (FPÖ) über den neuen Arzt der Gemeinde, die schon seit 2020 auf der Suche nach einem Allgemeinmediziner ist. Dietmar Alberer freut sich bereits auf das neue Kapitel seiner beruflichen Laufbahn, am 1. April 2024 wird er seine Praxis eröffnen. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mein medizinisches Wissen der Verbesserung lokaler ärztlicher Versorgung zur Verfügung zu stellen. Ein Besuch in der Gemeinde und die dabei gewonnen Eindrücke haben mich dazu bewegt, mich kurzfristig dafür zu entscheiden, die Kassenstellen zu übernehmen“, sagt er.

Dietmar Alberer wird eine neue Praxis in Mühldorf eröffnen © KK/KABEG

Jahrzehnte im Gesundheitswesen

Der 61-Jährige ist seit fast 40 Jahren als Mediziner im Kärntner Gesundheitswesen aktiv, war medizinischer Direktor im Klinikum Klagenfurt und im Landeskrankenhaus Villach. Bis 2015 war er als Facharzt für Innere Medizin in Klagenfurt tätig und zuletzt als stationsführender Oberarzt an der internistischen Intensivstation aktiv. Als Ausgleich zu seiner beruflichen Tätigkeit verbringt Alberer Zeit mit seiner Frau, welche ebenfalls Ärztin ist, und seinen beiden Töchtern. Musik und Literatur spielen eine zentrale Rolle in seinem Leben.

In den kommenden Monaten wird die Praxis eingerichtet, die Suche nach Mitarbeitern läuft. „Ich hoffe, dass sich qualifiziertes Fachpersonal in der Region findet. Es werden Ordinationsgehilfen und Ordinationsassistenten gesucht, Quereinsteiger sind ebenfalls willkommen“, sagt Alberer. Interessierte können ihre Bewerbungen per Mail an a.d.alberer@aon.at senden.