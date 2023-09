Vor einer Woche eröffnete Bernd Gandler, Hals-Nasen-Ohren (HNO) Wahlarzt, seine neue Ordination in Spittal. In der Tiroler Straße 24/3 empfängt der gebürtige Seebodener Patienten auf Terminvereinbarung montags, dienstags und mittwochs. Ab Oktober ist es möglich, Beratungs- und Betreuungsgespräche auch online zu buchen.

Die neue Praxis befindet sich in der Tiroler Straße 24/3, im ersten Stock des Gebäudes © Laura Quedritsch

Ausbildungsweg und Expertise

Nach einer Ausbildung zum Allgemeinmediziner absolvierte Gandler die Weiterbildung zum Facharzt für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde im Klinikum Klagenfurt. Im Laufe der Zeit konnte er sich eine umfassende Expertise in der plastischen und ästhetischen Chirurgie aneignen, von der Ohranlegeplastik über Nasenkorrekturen bis hin zu komplexen Tumoroperationen. Trotz eigener Praxis ist er nach wie vor als Konsiliararzt im Krankenhaus in Spittal tätig, berät Kollegen zu seinen Fachgebieten.

Bernd Gandler ist trotz eigener Praxis nach wie vor als Konsiliararzt im Krankenhaus in Spittal aktiv © Laura Quedritsch

"Dienstagvormittag bin ich nach wie vor im OP des Krankenhauses in Spittal. Die neue Praxis ist nur wenige Minuten davon entfernt", freut sich Gandler, welcher viel Wert auf Fort- und Weiterbildungen legt.

Die neue Wahlarzt-Ordination

Über vier Monate lang wurde die Praxis umgebaut. "Mit der eigenen Kinderecke haben wir einen Ort geschaffen, der es auch Kindern erleichtern soll, sich wohl zu fühlen. Alles ist sehr zwanglos und bunt gestaltet", sagt Gandler, der als zweifacher Vater Wert auf das Wohlbefinden seiner kleinen ebenso wie seiner erwachsenen Patienten legt.

In der Praxis gibt es eine liebevoll gestaltete Kinder-Ecke, welche den kleinen Besuchern die Wartezeit mit Büchern und Spielen verkürzen soll © Laura Quedritsch

"Ich freue mich, dass ich aufgrund meiner langjährigen Arbeit in Spittal – ich war bereits in einer HNO-Ordination tätig – vielen Patienten ein Begriff bin und sie nun auch in meiner neuen Ordination begrüßen darf", sagt Gandler, der von seinen Mitarbeiterinnen Monika Angerer und Jenny Winkler unterstützt wird. Seine Freizeit verbringt er gerne mit seiner Familie und mit Mountainbike- und Wandertouren.