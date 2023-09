Nach seiner Ausbildung an der Universitätszahnklinik in Wien zog es Lukas Loimer mit seiner Familie nach Kärnten. Dort übernahm er 2021 die Ordination von Monika und Gottfried Baumgartner in Lavamünd. Bald ordiniert der gebürtigen Niederösterreicher in Maria Saal. In einem komplett modernisierten ehemaligen Stadel im Maria-Saaler-Berg-Weg 9 nimmt Loimer ab Ende Oktober / Anfang November seine Patienten in Empfang: "Die Hülle außen ist gleich geblieben. Innen wird alles neu und modern sein. Alles ist auf dem neuesten Stand der Technik - von der Intraoralkamera bis hin zum 3D Röntgen." Termine sind schon jetzt buchbar.