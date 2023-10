Bei Problemen wie Schuppenflechte, Hauttumor, Hautinfektionen, Juckreiz oder Neurodermitis können sich betroffene Oberkärntner in Zukunft an Patrick Kropp wenden. Der gebürtige Völkermarkter, er wuchs in Ruden bei Griffen auf, eröffnet am 6. November seine Wahlarztordination für Dermatologie in der Tirolerstraße 24. Patienten können unter anderem für Hautvorsorgeuntersuchungen, die Behandlung akuter Hautprobleme oder die fachmännische Begleitung bei chronischen Hauterkrankungen einen Termin vereinbaren.