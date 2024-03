Mühldorfs Bürgermeister Erwin Angerer zeigt sich erfreut über die Ankunft des neuen Allgemeinmediziners Dietmar Alberer: „Dass Dietmar Alberer die ärztliche Versorgung in Mühldorf sicherstellt, ist ein Gewinn für unsere Gemeinde. Es ist schön zu sehen, dass wir als Gemeinderat mit der Entscheidung, in die Praxisräumlichkeiten zu investieren, den richtigen Weg gewählt haben.“

Dietmar Alberer bringt fast vier Jahrzehnte Erfahrung im Kärntner Gesundheitswesen, unter anderem als medizinischer Direktor am Klinikum Klagenfurt und Landeskrankenhaus Villach, mit. „Es freut mich, meine Expertise hier einzubringen und zur Verbesserung der lokalen Gesundheitsversorgung beizutragen“, betonte Alberer beim Besuch des Bürgermeisters. Mit der Praxiseröffnung am 1. April stehen Dietmar Alberer und sein Team den Mühldorfern jeweils montags, dienstags, donnerstags und freitags von 8.30 bis 13 Uhr sowie mittwochs von 12 bis 17 Uhr zur Seite.

Medizinischer Direktor

Die Gemeinde war seit 2020 auf der Suche nach einem Kassenarzt, im November 2023 wurde der Vertrag mit Alberer unterschrieben. „Ich habe schon länger mit dem Gedanken gespielt, mein medizinisches Wissen der Verbesserung lokaler ärztlicher Versorgung zur Verfügung zu stellen. Ein Besuch in der Gemeinde und die dabei gewonnen Eindrücke haben mich dazu bewegt, mich kurzfristig dafür zu entscheiden, die Kassenstellen zu übernehmen“, sagte Alberer damals. Am Beginn seiner beruflichen Karriere war er an der 2. Medizinischen Abteilung des damaligen LKH Klagenfurt, dann als stationsführender Oberarzt der internistischen Intensivstation. Vom 2015 bis 2019 arbeitete Alberer als Medizinischer Direktor am LKH Villach.