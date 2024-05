Die Laufzeit des Steuerschaltschrankes mit all seinen verbundenen Pumpen und sonstigen Installationen im Spittaler Erlebnisbad Drautalperle neigt sich dem Ende zu. Mehr als 13 Jahre hat das „Herzstück der Drautalperle“ mittlerweile auf dem Buckel und sorgte bereits seit einigen Jahren im täglichen Gebrauch immer wieder für Probleme. So kam es im Bereich der Badewassertechnik zunehmend zu Ausfällen und Störungen, die den reibungslosen Betrieb der Anlage nicht mehr ermöglichten, wie Geschäftsführer Willibald Pflügl informiert. „Chemische Steuerungen, die für die Wasserqualität notwendig waren, haben kurzzeitig auch nicht funktioniert. Außerdem wurde es für uns immer schwieriger, Ersatzteile zu bekommen, weil es sie entweder nicht mehr gab oder die Lieferzeiten so lange waren.“ Weil also dringend Handlungsbedarf bestand und ein Austausch des Gerätes mittlerweile unumgänglich war, rief Bürgermeister Gerhard Köfer am Dienstagabend alle Mandatare zu einer Sondergemeinderatssitzung, um gemeinsam über den Finanzierungsplan und die Auftragsvergabe zu entscheiden.