„Es muss wohl erst ein größerer Unfall passieren, bis die Behörde endlich reagiert und ein Fahrverbot für schwere Sattelfahrzeuge verfügt“, schimpfte gestern eine Anrainerin der Kreuzener Landesstraße in Matschiedl in der Gemeinde St. Stefan/Gail. Dienstagmittag schaffte der litauische Lenker eines in Polen zugelassenen Tankwagens mit tschechischem Aufleger die dortige Steigung nicht und schob zurück, um dann mehrmals zu versuchen, das kurze Steilstück dennoch zu bewältigen. Am Ende gab er entnervt auf. „Beim Zurückschieben kam er dann mit dem Sattelaufleger von der Fahrbahn ab, geriet auf die Böschung, konnte nicht mehr vor und zurück. Erst durch den Einsatz eines Bergefahrzeuges wurde das Gefährt wieder flott gemacht“, berichtete Anrainer Rudi Bacher.