Das aktuell noch bestehende Örtliche Entwicklungskonzept der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See (ÖEK) ist seit 2014 in Kraft und wird nun in mehreren Schritten neu ausgearbeitet. Der Kommune ist es ein Anliegen, Bürger und Bürgerinnen in das zukunftsweisende Projekt miteinzubinden, sie werden am Donnerstag, 23. Mai zu Impulsvorträgen samt anschließender Diskussion in den Stadtsaal geladen. Mit der technischen Erarbeitung wurde nach erfolgter Ausschreibung das Planungsbüro Raumschmiede ZT in Lienz beauftragt. Das ÖEK stellt in jeder Gemeinde das zentrale Planungsinstrument dar, es ist laut Kärntner Raumordnungsgesetz für einen Planungszeitraum von zumindest zehn Jahren ausgelegt. Dies soll der Gemeinde helfen, strategische und räumliche Überlegungen sowie Funktionen festzulegen. Im Rahmen dessen werden darin die Rahmenbedingungen für die weiteren raumplanerischen Instrumente (Flächenwidmungs- und Bebauungspläne) festgelegt.