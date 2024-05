Er hat klein angefangen und sich bis ganz nach oben gearbeitet – die Rede ist vom Oberkärntner Helmut Petschar. Seit 2006 lenkt er als Geschäftsführer die Geschicke bei Kärntnermilch, deren Hauptstandort seit je her in Spittal liegt. Doch seine Geschichte bei dem Traditionsbetrieb begann viel früher: Während seiner Schulzeit betrat Petschar als junger Ferialpraktikant erstmals die Hallen des gigantischen Unternehmens in Villach, das damals noch den Namen „Oberkärntner Molkerei“ trug. Nach erfolgreich abgeschlossener Matura an der Bundeshandelsakademie und Bundeshandelsschule (kurz HAK) im Jahre 1983 arbeitete Petschar knapp zwei Jahre als Mitarbeiter in der EDV, ehe er den Betrieb verließ und für fünf Jahre bei der Raika Drautalbank anheuerte.