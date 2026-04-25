„Bis jetzt haben wir einen unglaublichen Blütenbesatz – so etwas gibt es nur alle paar Jahre“, stellt Hans Köstinger, Obmann des Vereins „Mostbarkeiten“ im St. Pauler Zogglhof fest. Ganz frei nach dem alten Spruch: „Wenn jeder Zaunstipfel Blüten trägt, dann gibt’s im Herbst einen Haufen Obst.“ Und heuer sehe es nach Köstinger fast danach aus, als würden nicht nur die Bäume blühen, sondern auch die Zaunstipfel.

Dennoch bleibt, wie jedes Jahr, ein großer Unsicherheitsfaktor in der Landwirtschaft bestehen: das Wetter. Am Zogglhof dürfte es bereits Minus fünf Grad gehabt haben. „Ich glaube, die Blüten haben das überstanden, aber man sieht teilweise braune Ränder“, so Köstinger und weiter: „Wenn Gott will – und das sage ich ganz bewusst – werden wir ganz sicher eine gute Ernte haben.“

Die 19. Apfelweinkost der Kleinen Zeitung

Am Freitag ging wieder die 19. Apfelweinkost der Kleinen Zeitung, in Kooperation mit dem Verein Mostbarkeiten über die Bühne. Dabei wurden in den verschiedensten Kategorien Sieger gekürt. Heuer gab es gleich zwei neue Kategorien. Nämlich den Apfelspritzer und einen Cuvée aus Sorten von Streuobstwiesen. Es ist nämlich ein Verdienst des Vereins, dass Lavanttaler Banane und Boskoop nicht aussterben, sondern darüber hinaus auch in den Hausgärten wieder verstärkt Einzug halten. „Es sind Sorten, die nicht einfach im Supermarkt erhältlich sind“, hebt Köstinger hervor. Besonders wichtig sei dabei auch die Veredlungsaktion, die seit rund 10 Jahren jedes Jahr am ersten Märzwochenende stattfindet. „Jeder ist dabei herzlich eingeladen, der eine Apfelsorte oder eine andere Obstsorte aus seinem Garten an die nächste Generation weitergeben möchte“, weiß Köstinger. Ein Baum sei für viele Menschen auch ein Teil der emotionalen Familiengeschichte. Häufig wurde der Baum schon vom Urgroßvater gepflanzt. Unter seinen Ästen wurde gespielt, gelacht und gelebt, und bis heute seine Früchte geerntet. „Ein Sämlingsbaum kann bis zu 200 Jahre werden. Eine Streuobstwiese heißt daher auch Langlebigkeit“, hebt Köstinger hervor.

Der Lavanttaler Obmann berichtet, dass im Laufe der letzten Jahre rund 10.000 Bäume im Kompetenzzentrum des Zogglhofs veredelt wurden. Allein heuer wurden über 800 Sämlingsunterlagen mit Reißern veredelt. „Heuer hatten wir besonders viel Steinobst wie Kirsche, Marille oder Pfirsich“, so Köstinger.

Bei den Mostbarkeiten dreht sich zwar vieles um den Apfelwein, aber längst nicht alles. Denn allein am Zogglhof selbst werden laut dem Obmann mittlerweile knapp unter 100.000 Liter Apfelsaft pro Jahr abgefüllt. „Tendenz steigend“, betont Köstinger. Die Produkte der Mostbarkeiten werden in der Gastronomie und bei den jeweiligen Produzenten ab Hof verkauft.

Und wie war die Ernte im letzten Jahr? „Wir hatten Obstgärten, in denen die Bäume unter der Last der Früchte regelrecht zusammengebrochen sind – und nur etwa 100 Meter Luftlinie entfernt gab es einen anderen Obstgarten, in dem nicht einmal ein einziger Apfel gewachsen ist“, berichtet Köstinger, der seit den Anfängen des Vereins eine Führungsrolle hat. Die Gemeinschaft wird beim Verein „Mostbarkeiten“ großgeschrieben und so werden solche Höhen und Tiefen überstanden. „Wir tauschen uns untereinander aus und nützen die Ernte gegebenenfalls gemeinsam“, so Köstinger.

© Markus Traussnig

Das mache es auch deutlich, was den Verein Mostbarkeiten besonders auszeichnet. „Alles, was am Zogglhof entsteht, ist der Stolz vieler Familien. Sie tragen das Projekt und das schon seit Jahrzehnten“, so Köstinger. Meist sind schon mehrere Generationen einer Familie in die Vereinstätigkeiten integriert. Wer nun heuer bei der 19. Apfelweinkost am öftesten ganz oben am Treppchen stand? Martina Köstinger und Martin Thonhauser. Beide Produzenten holten sich jeweils in zwei Kategorien den ersten Platz.