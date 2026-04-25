Mit Johanna Roscher, geborene Jesse, ist am Donnerstag, dem 23. April, im 94. Lebensjahr eine weit über die Region hinaus geschätzte Gast- und Landwirtin verstorben. Über Jahrzehnte prägte sie gemeinsam mit ihrem Ehemann Erich, der bereits 1993 verstarb, den Sablatnighof in Eberndorf, den sie ab 1960 mit großem Engagement und viel Herzblut aufgebaut haben.

Der Familienbetrieb, heute in zweiter Generation von Sohn Gerhard geführt, steht seit jeher für Herzlichkeit, Gastfreundschaft und Bodenständigkeit.

Viel Gespür und Innovationsfreude

„Es ist ein Haus, wo man gerne einkehrt“, beschreibt Tochter Heide die besondere Atmosphäre des Gasthauses. Johanna Roscher war nicht nur eine engagierte Gastgeberin, sondern auch eine leidenschaftliche und ausgezeichnete Köchin. Über viele Jahre hinweg bestimmte sie maßgeblich den kulinarischen Stil des Hauses und entwickelte diesen stets mit viel Gespür und Innovationsfreude weiter. Bis ins Jahr 2022 war sie noch aktiv in der Küche tätig und hinterließ dort ihre unverwechselbare Handschrift.

Liebevolle Mutter

Neben ihrer Tätigkeit im Betrieb war sie eine liebevolle Mutter von vier Kindern und widmete sich in ihrer Freizeit gerne dem Nähen. Besonders wichtig war ihr stets ein gutes Miteinander im Team, das sie mit ihrer offenen und warmherzigen Art förderte. Viele Stammgäste und Wegbegleiter trauern um eine Frau, die das Leben des Sablatnighofes entscheidend geprägt hat.

Um Johanna Roscher trauern ihre Kinder Hannelore, Heidi, Erich und Gerhard, neun Enkelkinder, ein Urenkel sowie die Geschwister Elisaeth nd Georg mit Familien. Das Begräbnis findet am Montag um 14 Uhr in der Kirche Maria am Berg in Eberndorf statt. Ein gemeinsames Gebet wird am 26. April um 18 Uhr in der Aufbahrungshalle Eberndorf abgehalten.