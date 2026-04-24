Ein Waldbrand fordert seit Donnerstagnacht die Einsatzkräfte im Lesachtal. Östlich von Maria Luggau hat sich das Feuer im Laufe des Freitags immer weiter ausgebreitet. Rund 70 Hektar brennen im schwer zugänglichen Gelände. Mit großer Betroffenheit verfolgte am Freitag auch Schlagersängerin Melissa Naschenweng die Geschehnisse in ihrer Heimat. „Es tut weh, solche Bilder aus meiner Heimat zu sehen“, postete sie auf Instagram. Gleichzeitig dankte die gebürtige Lesachtalerin allen Einsatzkräften: „Danke an alle, die unter so schwierigen Bedingungen im Einsatz sind. Passt’s guat auf eich auf.“

Haus niedergebrannt

Mehr als 200 Feuerwehrleute von 22 Wehren aus Kärnten und Osttirol stehen seit den Nachtstunden im Einsatz. Auch fünf Hubschrauber beteiligen sich an den Löscharbeiten. Oberstes Ziel war und ist es, Häuser vor den Flammen zu schützen. Das dürfte zumindest in einem Fall nicht gelungen sein. Wie der Bürgermeister der Gemeinde Lesachtal Bernhard Knotz am Freitagnachmittag mitteilte, ist ein Haus vom Feuer erfasst worden. Das Gebäude brannte völlig nieder. Es soll unbewohnt gewesen sein.