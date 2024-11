Um für den Saisonstart am 7. Dezember gerüstet zu sein, laufen die Schneekanonen auf der Koralpe bereits. Und nachdem man gerade bei der beliebten Wasserhang-Abfahrt auf genügend Naturschnee angewiesen war, um den Lift dort in Betrieb nehmen zu können, wurde die Beschneiung in diesem Bereich ausgebaut. „Wir haben dort drei zusätzliche Schneekanonen stehen. Außerdem wurde der Speicherteich umgebaut und mit einer neuen Pumpe versehen, um eine effizientere Beschneiung gewährleisten zu können“, sagt Karin Pucher, die seit 24 Jahren Office-Managerin auf der Koralpe ist.