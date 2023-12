In der Nacht auf Mittwoch, zehn Minuten nach Mitternacht, meldete über Notruf ein Passant den Brand des Gasthofes bei der Talstation des Skigebietes auf der Koralpe in Rieding im Bezirk Wolfsberg. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand die Skihütte „Ofenstubn“ bereits in Vollbrand.

Die alarmierten Feuerwehren installierten sofort eine Löschangriffsleitung und begannen mit der Brandbekämpfung. Die Feuerwehrleute versuchten in das Gebäude vorzudringen, doch die Flammen und die Hitze im Gebäude waren zu groß. Erst nach den Löscharbeiten konnte ein Trupp der Feuerwehr in das Gebäude vordringen und nach möglichen Opfern suchen.

Es konnte jedoch schnell Entwarnung gegeben werden: „Es befand sich keine Personen zum Zeitpunkt des Brandes im Gebäude“, teilt die Polizei mit. Nach etwa vier Stunden konnte „Brand aus“ seitens der Feuerwehr gegeben werden, dennoch wurden drei Feuerwehren zur Brandwache abgestellt.

Die 47-jährige Pächterin wurde von einer Polizeistreife kontaktiert und traf kurze Zeit später ein. Laut ihren Angaben hat sie das Lokal am 26. Dezember 2023 gegen 15.15 Uhr verlassen. Zum Zeitpunkt des Brandes waren weder Personen noch Tiere im Gebäude. Die Höhe des entstandenen Gesamtschadens steht derzeit noch nicht fest. Für die weiteren Erhebungen werden Beamte der Brandgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten hinzugezogen.