Fahndungserfolg für Beamte der Polizeiinspektion Patergassen. Sie konnten nach einen 24-Jährigen aus dem Bezirk Feldkirchen als jenen Lenker ausforschen, der am 22. Dezember um 22:35 Uhr in Tiebel in der Gemeinde Gnesau mit dem entgegenkommenden PKW einer 23-Jährigen aus Feldkirchen kollidierte. Der junge Mann flüchtete nach dem Unfall, ohne sich um die verletzte Lenkerin zu kümmern.

Er gab bei seiner Befragung an, dass er aufgrund eines erlittenen Schocks nicht angehalten habe und wird nun unter anderem wegen schwerer Körperverletzung und Imstichlassen einer verletzten Person der angezeigt.