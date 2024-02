Die nicht sehr optimalen Wetterverhältnisse machen derzeit den heimischen Skigebieten zu schaffen. Nun ist auf der Koralpe auch ein Schlepplift ausgefallen. „Wegen eines technischen Gebrechens ist der Steinschneiderlift bis 28. Februar außer Betrieb“, heißt es. Somit können aktuell nur die zwei Schlepplifte, der Hipfllift und der Schischullift, genutzt werden, weshalb die Liftkarten um einen reduzierten Preis erhältlich sind.

Damit die Skisaison auf der Koralpe noch weiterlaufen kann, hofft man auf Neuschnee. „Wenn es regnet, schaut es nicht gut aus.“ Dass der Skibetrieb auf der Koralpe überhaupt noch möglich ist, ist den Gesellschaftern der „Koralm Schi GmbH“ zu verdanken, die selbst einiges an Geld in die Hand nehmen, um den Hausberg zu retten. Der neue Bestandsvertrag mit der IF Forstverwaltung von Ingrid Flick wurde auf unbestimmte Dauer abgeschlossen, beiderseits jedoch verbindlich für drei Jahre. Nach einem Investor werde aber weiterhin gesucht. Die Gespräche dazu laufen.

Für das Parken werden fünf Euro verlangt. Skifahrer bekommen die Parkgebühr beim Kauf der Skikarte erstattet, für Tourengeher ist das Parkticket gleichzeitig die Benutzungsgebühr und im Sommer bekommt man nach einer Konsumation die Gebühr ebenfalls erstattet. Für andere sind die 5 Euro wie eine Spende für die Koralpe anzusehen.