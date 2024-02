Mit dem Juristen Michael Pignitter (42) leitet nun seit genau einem Jahr ein Wolfsberger den Stadtrechnungshof in Klagenfurt. Der in Kainach bei Voitsberg aufgewachsene gebürtige Weststeirer lebt seit rund zehn Jahren in der Lavanttaler Bezirkshauptstadt. Nach der Matura am BG/BRG Köflach schloss er an der Karl-Franzens-Universität Graz ein Studium der Rechtswissenschaften ab. Drei Monate seines Gerichtsjahres absolvierte er im Frühjahr 2011 neben anderen Stationen am Bezirksgericht in Wolfsberg. „Bei einem Besuch trank ich einen Kaffee im ,Orpheo‘. Dabei stach mir das Bezirksgericht an der Lavant ins Auge“, erzählt Pignitter, der seit damals von der mit über 25.000 Einwohnerinnen und Einwohnern drittgrößten Stadt Kärntens schwärmt: „Wolfsberg hat südliches Flair“, meint der Stadtrechnungshofdirektor, dem als Pendler auch die verkehrstechnisch gute Anbindung des Lavanttales an die Südautobahn (A2) zugute kommt.