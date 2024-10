Mit ihrem neuen Spielraum „Meerida“ will Angelika Vallant aus Lading eine Kombination aus Gesundheit, Spaß und Spiel für Eltern und ihre Kinder in der Wiener Straße 7 (gegenüber der Konditorei Hecher, im ehemaligen Demeter-Laden) in der Wolfsberger Innenstadt anbieten. Daraus entstand ein Konzept, das auf rund 150 Quadratmetern in drei unterschiedliche Räume aufgeteilt ist. Im Salzspielraum wurde am Boden in einer Höhe von zehn bis 15 Zentimetern Bergkristallsalz verteilt, auf dem die Kinder mit Spielsachen spielen können. „Wir wollten ein Gefühl verschaffen, das man sonst nur vom Strand kennt. Das trockene Salz, das in den Raum geblasen wird, soll an einen Urlaub in Italien erinnern“, sagt Vallant, die von ihrem Mann Christian Vallant unterstützt wird. Hinzu kommt der gesundheitliche Aspekt, der durch das Salz vermittelt wird. „Wir haben auch bei unseren Kindern gemerkt, dass vor allem in der kalten Jahreszeit, wo jeder verschnupft ist, das Salz hilft“, ergänzt Vallant.