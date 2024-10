„Ich packe überall mit an und helfe gerne mit“, erzählt Kerstin Müllner. Die 39-jährige Wolfsbergerin steht gerade in der Küche vom Café „Mitnond“ im AVS-Pflegeheim in St. Andrä. Ihr Kollege Manuel Mosinzer steht gleich daneben und fügt hinzu: „Ich freue mich, hier arbeiten zu dürfen. Ich serviere und schalte auch gerne den Geschirrspüler ein. Die Chefinnen sind die besten.“