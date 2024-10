Die regionale Bauwirtschaft kämpft sich aus der Krise. „Es gab starke Einbrüche bei den Bautätigkeiten“, weiß der Wolfsberger Georg C. Niedersüß, der seit 2013 Eigentümer und Geschäftsführer von „Griffner Haus“ ist. Auch die Politik sei gefordert. „Die Genehmigungen brauchen immer länger, obwohl es weniger Ansuchen gibt“, hofft Niedersüß auf schnellere Behördengänge. Für den Unternehmer sei es für Bauwillige dennoch eine gute Zeit, sich mit einem Eigenheim zu befassen. Daher blickt er positiv in die Zukunft. „Wer heuer ein Eigenheim bei uns bestellt, kann nächstes Jahr zu Weihnachten drin wohnen“, so Niedersüß. Derzeit werden bei Griffner Haus rund 100 Mitarbeiter beschäftigt und im Jahr zwischen 60 und 100 Häuser verkauft.