In Kärnten gab es in Wolfsberg und Spittal an der Drau zwei große Kriegsgefangenenlager, in denen tausende Rotarmisten, entkräftet, von Erkrankungen geschwächt, überarbeitet, an Seuchen gestorben sind. Obwohl diese vom Schwarzen Kreuz betreuten Massengräber die größten in Kärnten sind, und zu den größten in Österreich gehören, sind sie in der breiten Öffentlichkeit so gut wie unbekannt. So unbekannt wie die Tatsache, dass die kriegsgefangenen Rotarmisten in Kärnten die zahlenmäßig größte Gruppe von Naziopfern sind.