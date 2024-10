Ein amtsbekannter und derzeit obdachloser Mann aus Wolfsberg hat am Montagabend Kühlschränke und deren Inhalt im Außenbereich einer Kirche zerstört. Einige Minuten später schlug derselbe Mann bei einem Pkw, der vor einem Haus am Hohen Platz in Wolfsberg abgestellt war, die Heckscheibe ein. In beiden Fällen wurde der Mann von Zeugen beobachtet, die sofort die Polizei verständigten.

„Unsere Kühlschränke, welche Bedürftige mit Lebensmitteln versorgen, wurden heute Abend offensichtlich durch einen Vandalenakt massiv beschädigt“, schrieb Pfarrer Christoph Kranicki auf Facebook. Nach kurzer Fahndung konnte der Mann im Stadtgebiet von Wolfsberg festgenommen werden. Bei der Einvernahme entschlug er sich der Aussage. Er wird angezeigt.