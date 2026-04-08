Er müsse eine Datenaktualisierung durchführen - diese Nachricht erhielt ein Kärntner im Vorjahr angeblich von seiner Bank mit entsprechendem Link. Den klickte er an und fünf Minuten später waren 42.500 Euro weg. Im Minutentakt wurden nämlich 8500 Euro von seinem PayPal-Konto abgebucht und nach fünf Minuten ging nichts mehr. Das Guthaben war restlos aufgebraucht.

„Mit dem Geld wurden Flüge in Spanien bezahlt“, fand Herwig Höfferer, Abteilungsleiter Konsumentenpolitik bei der Arbeiterkammer Kärnten, heraus. Das Betrugsopfer hatte die AK um Hilfe gebeten. „Alleine hat man keine Chance, das Geld rückerstattet zu bekommen, da wird man nur im Kreis geschickt.“ Die AK hingegen holte das Geld retour.

Das ist nur einer von 65.770 Fällen, mit denen die Konsumentenschützer der AK Kärnten im Vorjahr betraut waren. 40.931 schriftliche, 19.923 telefonische und 4916 persönliche Beratungen wurden durchgeführt, ein Plus von 12,75 Prozent gegenüber 2024. Und 822.000 Euro wurden für Konsumentinnen und Konsumenten zurückgeholt. „Das ist mehr als doppelt so viel wie 2024 und ein klares Signal: Wir lassen niemanden im Regen stehen“, sagt AK-Präsident Günther Goach.

China-Shops

Betrugsmaschen wie eingangs erwähnt waren zentrales Thema. Auch Online-Shops aus China sorgen vermehrt für Anfragen, weil Schäden von mehreren zehntausend Euro anfallen. Diese treten auf den ersten Blick wie seriöse Anbieter auf und werben mit hochwertiger Kleidung oder Sportausrüstung. Tatsächlich erhalten die Kunden jedoch minderwertige Ware. Ein Impressum fehlt häufig und das gesetzliche Rücktrittsrecht wird teilweise kreativ umgangen. In vielen Fällen werden Konsumentinnen und Konsumenten dazu aufgefordert, die Ware auf eigene Kosten nach China zurückzuschicken. Kostenfallen im Mietrecht wie überhöhte Betriebskostenabrechnungen und überhöhter Hauptmietzins, unzulässige Bank- und Kreditgebühren sind keine Einzelfälle.

Zunahme im Segment Reisen

Im Segment Reisen wurden im Vorjahr rund 5000 Fälle aufgearbeitet. „Da erwarten wir nach den Wirrnissen auf der ganzen Welt heuer eine weitere Zunahme“, so Goach. „Die Menschen nehmen ihre Fluggastrechte aktiver wahr und wenden sich an uns, um ihre Ansprüche professionell durchzusetzen“, sagt Stephan Achernig, Referatsleiter Konsumentenschutz.

Zahlreiche Forderungen

Die Forderungsliste der AK ist lange: Die Kontrolle der Einhaltung des Preisauszeichnungsgesetzes, die Regulierung des Luftanteils in Verpackungen, die Installation eines Unterrichtsfaches „Verbraucherbildung“ an allen Schulen, die Vereinheitlichung des Mietrechtsgesetzes, Insolvenzabsicherung bei Fluglinien, Einschränkungen bei Vorauszahlungen bei Flug- oder Veranstaltungstickets, die Begrenzung von Überziehungszinsen auf fünf Prozent oder die Erhöhung der Pendlerförderung werden gefordert.