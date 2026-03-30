Dass es den Klimabonus nicht mehr gibt, dürfte einem 51-jährigen Mann aus dem Bezirk Klagenfurt-Land entgangen sein. Er erhielt kürzlich eine SMS mit einem Link, über den er angeblich den Bonus für das Jahr 2026 beantragen könne. Der Kärntner folgte den Anweisungen und gab seine Kontodaten ein. Am Montag erhielt der 51-Jährige schließlich einen Anruf eines vermeintlichen Bankmitarbeiters. Dieser teilte ihm mit, dass es derzeit vermehrt zu Betrugsmaschen in Zusammenhang mit dem Klimabonus komme und er aufgrund der Eingabe seiner Kontodaten eine solche Buchung getätigt habe. Um dies rückgängig zu machen, müsse er weitere Daten in eine App eingeben.

Das Opfer bemerkte den Betrug nicht und kam dem allem nach. Erst später stellte der Mann fest, dass durch einen bislang unbekannten Täter ein fünfstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht wurde. Er erstattete Anzeige, die Polizei ermittelt.