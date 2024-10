Stellen Sie sich ein verlassenes Hotel in Kroatien vor, die Einrichtung in Trümmern, an den Wänden bunte Graffiti. Es zieht, keine Fensterscheibe ist mehr heil. Plötzlich biegt eine Frau ums Eck und geht Richtung Ausgang. Sie trägt einen Mantel, High Heels und einen kleinen Koffer. In einem normalen Hotel würde man sagen: Ein Gast checkt aus. Aber in einem seit mehr als 20 Jahren leerstehenden Lost Place?!

Mittlerweile ist mir klar: Die Dame kam damals wohl von Dreharbeiten für einen sogenannten „Erwachsenenfilm“ oder einem „erotischen“ Fotoshooting. Denn nicht alles, was im legendären Hotel Haludovo auf der Insel Krk eingefangen wird, ist so seriös wie das lange nach meiner Begegnung mit dem sexy „Geist“ dort entstandene Musikvideo der österreichischen Schlagersängerin Charlien. Sie fand die Kulisse „unheimlich“. Und das, ohne meine Geschichte von der seltsamen Gestalt im knappen Outfit zu kennen. Falls Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind: Das besagte Areal ist frei zugänglich und sogar auf Google Maps zu finden. Mut, Begleitung oder beides mitnehmen!

Insel vor Grado und Penthouse in Lignano zu haben

Falls Sie kürzlich im Lotto gewonnen haben, hier zwei Tipps: Aus einer Konkursmasse werden derzeit in Norditalien zahlreiche Immobilien versteigert, darunter die Insel Orbi vor Grado und ein Penthouse am Yachthafen in Lignano.

Erster Starbucks in Venedig eröffnet

Ob das funktioniert? Auch in Venedig gibt es jetzt einen Starbucks. Um in der Lagunenstadt Fuß zu fassen, hat die amerikanische Kette auf ein Angebot verzichtet, für das sie weltweit bekannt ist: Es wird kein „Coffee to go“ angeboten.

In Grado badet man auch jetzt noch im Meer

Autor Stefan Maiwald lebt seit vielen Jahren auf seiner Lieblingsinsel und schreibt regelmäßig für die Kleine Zeitung über den Alltag in Grado. Diesmal hat er eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute: In der Adria kann man auch jetzt (Ende Oktober!) noch einigermaßen gut baden. Die schlechte: Grado schrumpft.

Eine Reise zum Geschmack von Istrien

Piran und Portorož haben nicht nur direkt am Meer viel zu bieten. Wer sich auf eine Entdeckungsreise ins Hinterland begibt, bekommt vor allem kulinarisch einiges geboten. Kollegin Nina Müller hat gekostet - und gebadet (nicht im Hinterland, sondern im Meer).

Drei Schwestern thronen auf dem Grappa-Olymp

Die Brennerei Nonino bei Udine hat vor 50 Jahren die Grappa-Herstellung revolutioniert und macht auch mit Aperitivi Furore. Drei Schwestern - Antonella, Elisabetta und Cristina Nonino - hüten die hochprozentigen Familiengeheimnisse und Traditionen.

Kunst trifft Kulinarik mit Burgtheater-Flair

Das wird „gans fatastique“! Eine kulinarisch-literarische Veranstaltungsidee von Martin Kušej, Lojze Wieser und Hannes Tschemernjak (Foto) geht auf Tournee. Start ist Mitte November am Faaker See in Kärnten. Im Vorfeld haben sie dafür die komplette Alpe-Adria-Region nach den besten Spezialitäten abgegrast.

Pordenone ist die lebenswerteste Stadt Italiens

Im Rahmen einer interdisziplinären Studie wurde erneut die lebenswerteste Stadt Italiens gekürt. Zweimal lag das Südtiroler Bozen vorne, dieses Jahr hat Stadt in Friaul-Julisch Venetien das Rennen gemacht. Überraschungssieger ist Pordenone.