Mehrmals mussten Polizei und Feuerwehr am Sonntag an der slowenischen Adriaküste ausrücken. Um 11.48 Uhr wurden sie zu einem Hotel in Portorož gerufen. An mehreren Stellen im Keller des Gebäudes wurden kleine Brände gelegt und es kam zu starker Rauchentwicklung. Die Flammen konnten rechtzeitig gelöscht werden, bevor größerer Schaden entstand. Um 22.08 Uhr brannte dann ein Pkw in einer Garage und die Feuerwehr wurde auch noch wegen weiterer kleiner Brände in Portorož und Lucija alarmiert.

Brandermittler und Kriminalpolizei ermittelten wegen Brandstiftung und sammelten Hinweise und Beweise. Wie die Polizeiinspektion Koper am Donnerstag mitteilt kam es bereits am Montag zu einer Verhaftung: „Ein 48-jähriger Einheimischer wurde wegen des Verdachts der Verübung mehrerer Straftaten, der Ausübung allgemeiner Gefährdung durch Brandstiftung und wegen der Verübung eines Einbruchs im August, vorläufig festgenommen.“

Diebesgut und Drogen

Während der Befragung des Verdächtigen wurde seine Wohnadresse durchsucht. „Dabei fanden Beamte mehrere gestohlene Gegenstände, die unterschiedlichen Einbrüchen zugeordnet werden könnten. Außerdem wurde eine geringe Menge verbotener Suchtmittel sichergestellt“, teilt die Polizeiinspektion Koper mit. Der Verdächtige wurde nach der Befragung entlassen und auf freiem Fuß bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Es werden weitere Ermittlungen geführt.