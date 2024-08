Viele trauern dem Gebäudekomplex rund um das „Alaya“ nicht nach, doch Zaleh aus Ljubljana trifft die Brandruine hart: „Es ist tragisch“, sagt die 25-Jährige. „Ich habe eine Ferienwohnung hier in Portorož, und das Alaya war der einzige Club, wo man abends fortgehen kann.“ Auch das Kebap-Geschäft auf der anderen Seite des abgebrannten Gebäudes werde sie vermissen. Gemeinsam mit Freundin Lana spaziert sie am zwei Meter hohen Metallzaun entlang, der den vom Feuer gänzlich zerstörten Block von der Uferpromenade abschirmt.

Anja und Rainer aus Deutschland spähen durch den schmalen Spalt hindurch auf das eingebrochene Metalldach. Rost, Ruß und verbrannte Stühle funkeln in der Mittagssonne. „Wir sind mit dem Segelboot hier, machen einen Zwischenstopp auf dem Weg nach Kroatien. Vom Wasser aus habe ich die Ruine nicht bemerkt, auch in den Medien habe ich die Tragödie nicht verfolgt“, sagt Rainer. Man würde erwarten, dass es hier nach verbranntem Holz und Feuer stinkt, doch nichts dergleichen. Drei Wochen nach dem Brand geht der Urlaub in Portorož weiter wie zuvor.

Großbrand in Portorož am 14. Juli

Besagte Tragödie brach am Sonntag, 14. Juli, über das beschauliche Küstenstädtchen herein. In der Ayala-Bar brach gegen 11.30 Uhr das Feuer aus, das den gesamten mittleren Block im Zentrum von Portorož, direkt an der Uferpromenade, vernichtete. 100 Feuerwehrkräfte kämpften bis zum nächsten Tag gegen die Flammen. Besitzer und Bauunternehmer Ante Guberac bezifferte den Schaden in einem slowenischen Nachrichtenportal mit drei bis vier Millionen Euro. Die Ursache ist noch immer Gegenstand von Ermittlungen, heißt es seitens der zuständigen Polizeidirektion in Koper. „Höchstwahrscheinlich hat die Elektroinstallation auf dem Dachboden des Gebäudes Feuer gefangen“, sagt uns Feuerwehr-Einsatzleiter Jan Brodar. Vor Ort gibt es Spekulationen, der Brand könnte absichtlich gelegt worden sein, doch zitieren will sich damit niemand lassen. Eine Augenweide war das Gebäude anscheinend auch davor nicht, wie einige umliegende Geschäftsleute berichten.

Palace Hotel Kempinski: Blick auf Brandruine

Die Gäste des gegenüberliegenden Palace Hotel Kempinski blicken nun nicht mehr nur aufs Meer, sondern auch direkt auf eine Brandruine. An der Rezeption hält man sich zurück, man dürfe eigentlich nichts Offizielles sagen. Der Brand sei ein singuläres Event gewesen, auf die Buchungslage und auf die Touristen im Kempinski habe das alles keinen Einfluss. Sophie und Arnaud Wouters aus Belgien zwängen sich gerade durch die Drehtür hinaus. Ja, sie hätten vom Brand gelesen, ihre Entscheidung, hierherzukommen, sei jedoch schon vorher gefallen. „Wir sind jetzt seit zwei Tagen im Palace Hotel und verbringen eine Woche in Portorož. Die Brandruine spielt für uns keine Rolle, wir nehmen sie gar nicht wahr“, sagt das Paar.

Gerade angereist sind Severin Krenn und Lisa Matschl aus Linz. Auch sie haben schon vor ihrer Ankunft über den Brand gelesen. „Aber nachdem nicht die ganze Stadt abgebrannt ist“, sagen die beiden achselzuckend. Den Urlaub trübe das sicher nicht.

Unmittelbarer Abriss zerstört Adria-Idyll

In unmittelbarer Nähe steht auch das Grand Hotel Portorož. Dort bestätigen Nika Filipic und Ylenia Loredan das Bild. „Touristen wechseln relativ rasch. Jene, die das Feuer erlebt haben, sind schon wieder fort. Die anderen nehmen die Ruine nicht wirklich wahr“, so die Meinung der Hotel-Angestellten. Für das Grand Hotel spiele es keine Rolle. Noch nicht. Es komme natürlich darauf an, wie lange die Brandruine dort stehen bleibe. Aber während der Saison könne man sie auch nicht abreißen, eine Baustelle dieses Ausmaßes würde das kleine Zentrum von Portorož vermutlich nicht vertragen. Das Adria-Idyll wäre zu sehr gestört.

Zuversicht herrscht mittlerweile direkt am an das Ayala angrenzenden Strandabschnitt, wo Aljosha beige Handtücher für die Urlauber schlichtet. „Ich habe gehört, dass bis Mai etwas Neues stehen soll. Das ist auch gut so, denn das alte Gebäude war uralt und hässlich“, sagt er. Bis dahin bleibt die Brandruine noch hinter dem funkelnden Metallzaun konserviert.

Obwohl der Anblick des Schadens bedauerlich ist, haben wir keine Stornierungen aufgrund dieses Ereignisses erlebt“, erzählt Polona Zigo vom örtlichen Tourismusverband. Es hätte auch keine Anfragen oder Beschwerden von Gästen gegeben. Auch sie wiederholt das mediale Versprechen des Eigentümers, dass die Anlage bis zur nächsten Saison vollständig wiederhergestellt sein werde.

Zaleh und Lana spazieren weiter zum neben der Brandruine liegenden Coco Café, wo Taylor Swift aufs Meer schallt – es könnte vorerst ein würdiger Ersatz für das Alaya sein.