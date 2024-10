Serie von Feuerwehreinsätzen am Sonntag in Portorož. Lokale Medien berichten, dass die Polizei in Koper zunächst am Sonntag um 11.46 Uhr darüber informiert wurde, dass die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz in einem Hotel in Portorož gerufen wurde. Nach starker Rauchentwicklung schlug im Gebäude der Feuermelder Alarm. Die Feuerwehrkräfte mussten beim Eintreffen gleich mehrere Brandherde löschen. „Handtücher brannten an unterschiedlichen Orten im Gebäude. Es wird wegen Brandstiftung ermittelt“, teilt die Polizei mit.

Um 22.07 Uhr dann erneut Feueralarm. Diesmal brannte ein Pkw in einer Garage. Auch ein Mistkübel in unmittelbarer Nähe, eine Hecke und eine Holzbank mit Kissen standen in einem Nachbarhaus in Flammen. „Die Besitzerin hatte den Rauch aus der Garage bemerkt und brachte das Fahrzeug noch ins Freie. Verhinderte so wahrscheinlich ein Übergreifen der Flammen auf das Gebäude. Der Schaden am Pkw dürfte aber weit über 5000 Euro betragen“, erklärt die Polizei. Brandermittler und Kriminalpolizei hätten die Ermittlungen bereits aufgenommen.

Großbrand

Erst im Juli wurde der Urlaubsort an der slowenischen Riviera durch ein Feuer schwer getroffen. Bei einem verheerenden Brand wurde am Beginn der Sommersaison die Hälfte der touristischen Infrastruktur zerstört. Bars, Geschäfte und Restaurants in dem zentral gelegenen Gebäudekomplex in Portorož wurden vernichtet. 2000 Quadratmeter Fläche wurden Raub der Flammen, nachdem das Dach durch die enorme Hitzeentwicklung einstürzte und ein Vordringen der Feuerwehr ins Gebäude unmöglich machte.

Die Brandursache ist auch hier noch nicht klar, weil aus Rücksicht auf die touristische Hochsaison und der erwarteten Staub- sowie Lärmbelastung bis vor kurzem auf Aufräumarbeiten verzichtet wurde.