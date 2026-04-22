Der Spiegelsaal der Landesregierung hat ausgedient. Zumindest wenn es um die gemeinsame Pressekonferenz von Vertretern der Landesregierung und Sozialpartner geht, die einmal im Quartal gemeinsam tagen und gewichtige Themen fürs Land besprechen. Das hat seit dem Jahr 2013 Tradition, damals von Landeshauptmann Peter Kaiser gestartet - und nach wie vor bundesweit einzigartig. Als neuer Landeshauptmann setzt Daniel Fellner die „sehr sehr wichtige Partnerschaft“ fort, er will auch neue Formate entwickeln, etwa in kleineren Gruppen themenspezifisch arbeiten. Und: Die Pressekonferenz findet nach der gemeinsamen Sitzung im Verwaltungsgebäude der Regierung nicht mehr automatisch im Spiegelsaal statt. Dienstag war Premiere in der Orangerie der Wirtschaftskammer, das nächste Mal ist es wohl die Arbeiterkammer. „Uns geht es ums Sichtbarmachen der Sozialpartner, wir zeigen, was uns wichtig ist und wie toll unsere Zusammenarbeit funktioniert“, begründet Fellner die Neuerung. Er wolle gemeinsam mit Koalitionspartner Martin Gruber Dinge verändern.

Hoher Besuch

Warum zwei Tage nach dieser Regierungssitzung am Donnerstag bereits eine außerordentliche Regierungssitzung notwendig ist? LH Fellner lädt dazu ein, weil EU-Kommissar Magnus Brunner auf Kärntenbesuch ist. Beschlüsse werden keine getroffen, wozu also eine Regierungssitzung und nicht ein Gespräch am Runden Tisch? „So ein prominenter Besuch ist nicht alltäglich. Ich versuche dem eine Wertigkeit zu geben. Kaffee und Kuchen im Spiegelsaal mit dem EU-Kommissar, das wäre nicht passend“, begründet Fellner gegenüber der Kleinen Zeitung. Er erinnert: Eine außerordentliche Regierungssitzung habe es auch 2022 gegeben, als der damalige EU-Kommissar Johannes Hahn auf Kärntenbesuch war.

Der Vorarlberger Brunner, davor Finanzminister in Österreich, ist in Brüssel nun für Inneres und Migration zuständig. Dass SPÖ und ÖVP sich in Kärnten auf eine Kärntner Hausordnung und damit schärfere Regeln für Asylwerber geeinigt haben, habe mit dem Besuch nichts zu tun.