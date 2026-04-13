Der Fall erinnert sehr an jene Tragödie, die sich im Jänner 2025 am Großglockner abgespielt hatte. Damals ist ein junges Paar ebenfalls vom Lucknerhaus zum Gipfel des Großglockners aufgebrochen. Eine Frau kam dabei ums Leben, ihr Freund wurde in erster Instanz wegen fahrlässiger Tötung verurteilt. In diesem Fall ist alles gut ausgegangen.

Ein junges Paar ist am Samstag gegen 5:45 aufgebrochen. Beide waren mit kompletter Ski- und Hochtouren-Ausrüstung ausgestattet. Bereits beim Aufstieg verschlechterten sich laut Polizei bereits bestehende medizinische Probleme der 28-Jährigen, woraufhin beide die Bergtour jedoch nicht abbrachen und weiter Richtung Gipfel des Großglockners aufstiegen. Sie erreichten ihr Ziel gegen 13 Uhr.

Notruf abgesetzt

Aufgrund der vorherrschenden Schneeverhältnisse gestaltete sich die Ski-Abfahrt äußerst schwierig und anstrengend. Bei beiden setzte zunehmende Erschöpfung ein, der Zustand der Frau verschlechterte sich immer weiter, bis sie unterhalb der Stüdlhütte auf rund 2700 Metern Seehöhe nicht mehr weiter konnte. Ihr Freund setzte einen Notruf ab.

Aufgrund der sehr hohen Lawinengefahr wurde der Notarzthubschrauber „RK1“ aus Kärnten angefordert, der die beiden Alpinisten gegen 21 Uhr mittels Windenrettung in Richtung Tal abtransportieren konnte, wo sie von einer Streife der Polizeiinspektion Matrei in Osttirol unverletzt entgegengenommen werden konnten. Beide benötigten vorerst keine weitere ärztliche Behandlung. Im Einsatz standen die Bergrettung Kals am Großglockner, der Notarzthubschrauber „RK1“, sowie eine Streife der Polizei Matrei in Osttirol und die Alpinpolizei.