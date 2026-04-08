Es ist die berühmteste Tapetentür der Republik – mit einer absurd hohen Türklinke. Und kein Bundespräsident vor Alexander Van der Bellen musste so oft bei offiziellen Anlässen durch sie hindurchschreiten, um dahinter Chancen zur Zusammenarbeit auszuloten, Politikerinnen und Politikern Grenzen zu setzen oder auch zu sagen: Es ist vorbei.

Der Termin am Mittwoch lief hingegen im Rahmen der Routine ab - auch wenn es für einen Beteiligten der erste Gang durch diese Türe ist. Daniel Fellner wurde bei diesem Termin als Nachfolger von Peter Kaiser angelobt.

Kanzler und Vize dabei

Gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) und Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ) verschwand Fellner pünktlich um 11 Uhr hinter der Tapetentüre. Auch Fellners Koalitionspartner, Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP), ist bei der Angelobung dabei. Nach sieben Minuten war die Unterredung bereits zu Ende.

Van der Bellen lobte Peter Kaiser für dessen Amtsführung und beglückwünschte Fellner zur Wahl. Zwischendurch wurde es sogar amikal zwischen den beiden Herren. Fellner lud den Präsidenten schließlich zum Segeln ans Meer ein. Mit einem einfachen „Ich gelobe“ und einer Unterschrift, unterzeichnet auf einem der Tische, auf dem auch der Staatsvertrag 1955 unterzeichnet wurde, war das verfassungsrechtlich Erforderliche bereits zu Ende. Mehr als den Auftrag an Fellner, für das Wohl der Menschen in Kärnten zu sorgen, gab es von Van der Bellen vor Publikum nicht zu hören.

Auch die Regierungsspitze und der Koalitionspartner waren bei dem Termin © APA

Einklatschen mit dem Koalitionspartner

Politisch bemerkenswert war eine kleine Szene am Rande. Während Van der Bellen sich noch mit den Angehörigen Fellners unterhielt, klatschte dieser mit Martin Gruber ein und ließ sich von ihm umarmen. Eine Freundschaftsgeste, die man wohl nicht in vielen Koalitionen so erlebt.