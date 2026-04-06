Mit 7. April ist es offiziell: Ab diesem Zeitpunkt ist Daniel Fellner Kärntens neuer Landeshauptmann. Doch erkennen die Menschen auf der Straße nach 13 Jahren mit Peter Kaiser an der Landesspitze seinen Nachfolger schon auf den ersten Blick? Wir haben uns auf Klagenfurts Straßen umgehört und dabei auch so manche erstaunlichen Vorschlag bekommen, als wir die Menschen fragten: Kennen Sie diesen Mann?

Eines vorweg: Der Großteil der Passanten hat Daniel Fellner erkannt – sogar die Jugendlichen, denen ja oft nachgesagt wird, sich nicht außerordentlich für Politik zu interessieren. Da dürfte es dem baldigen Landeshauptmann wohl auch nicht missfallen, dass er von einem Schüler mit einem Action-Schauspieler verwechselt wurde. Wem es die durch Klagenfurt schlendernden Steirer zu verdanken haben, dass sie Fellner erkennen, wie ein zufällig vorbeifahrender FPÖ-Landtagsabgeordneter reagiert hat, und welche Tipps eine zweifache Mutter dem neuen Landesoberhaupt mit auf den Weg gibt, sehen Sie im Video.