Es sind Bilder, die man nicht vergessen kann: Der 11. November 2000, als die brennende Gletscherbahn in Kaprun für 155 Menschen zur Todesfalle wurde. Während die Welt unter Schock stand und die Einsatzkräfte gegen den Rauch kämpften, formierte sich im Hintergrund ein Team von Polizei-Spezialisten, deren Arbeit erst nach einer Katastrophe beginnt: die rechtswirksame Identifizierung der Opfer.

Die Disaster Victim Identification (DVI) ist ein international standardisiertes Verfahren zur Identifizierung von Todesopfern nach Großkatastrophen. In Österreich übernimmt diese Aufgabe das DVI-Team Austria, ein Spezialteam des Bundeskriminalamtes. „Wir geben den Opfern ihre Namen zurück und den Angehörigen damit Gewissheit“, sagt Oberstleutnant Guido Schützelhofer vom Landeskriminalamt, der das DVI-Team in Kärnten leitet. Ohne eine rechtsgültige Identifizierung nach strengen Interpol-Standards wären weder Abschiede an Gräbern möglich, noch wäre rechtliche Klarheit – etwa in Verlassenschafts- und Versicherungsfragen – gewährleistet.

Oberstleutnant Guido Schützelhofer (Landeskriminalamt) leitet das 19-köpfige DVI-Team in Kärnten © LPD Kärnten

Die Arbeit des DVI-Teams am Trümmerfeld, am Brandort oder an anderen Unglücksorten folgt einem klaren, standardisierten Ablauf – selbst unter extremen Bedingungen. „Trotz der enormen Belastung für jeden Einzelnen sind Ruhe, Genauigkeit und ein systematisches Vorgehen entscheidend“, sagt Schützelhofer. „Sogar dann, wenn man körperlich und psychisch an seine Grenzen kommt.“

Trümmerfeld nach einem terroristischen Bombenanschlag mit rund 200 Toten: das DVI-Team Austria 2025 bei einer internationalen Übung in Ungarn © BMI

Zunächst werden am Einsatzort Leichname geborgen und sämtliche Spuren gesichert. Dabei gilt: Nichts wird vorschnell zugeordnet. „Ein Rucksack auf einem Leichnam bedeutet nicht automatisch, dass er auch diesem Opfer gehört. Deshalb muss jedes einzelne Fundstück genau dokumentiert werden.“

Eindeutige Identifizierung

An den Opfern selbst erfassen die Ermittler alle Merkmale, die laut wissenschaftlichen Erkenntnissen eine eindeutige Identifizierung ermöglichen: Fingerabdrücke, DNA-Profil und Zahnstatus. Doch wie identifiziert man jemanden, wenn äußere Merkmale durch Feuer oder Naturgewalten zerstört wurden? Dann beginnt die eigentliche kriminalistische Detailarbeit: die Erstellung des sogenannten Ante-Mortem-Datensatzes – also die Rekonstruktion des Lebens vor dem Tod.

Tätowierungen, Operationsnarben oder Seriennummern von Implantaten werden ebenso berücksichtigt wie DNA-Spuren aus dem persönlichen Umfeld des Vermissten. Ermittler durchsuchen Wohnungen, sichern etwa Zahnbürsten oder Haare aus Rasierern. Gleichzeitig kontaktieren sie Haus- und Zahnärzte, um Vergleichsdaten zu erhalten. Erst wenn diese Informationen exakt mit den Befunden am Einsatzort übereinstimmen – wie zwei ineinandergreifende Puzzleteile –, gilt eine Identität als zweifelsfrei geklärt.

Von Tsunami bis Flüchtlings-Lkw

Wie fordernd diese Arbeit ist, zeigte sich etwa nach der Tsunami-Katastrophe 2004 in Südostasien mit über 200.000 Toten. Unter tropischer Hitze identifizierten internationale DVI-Teams, darunter auch österreichische Kräfte, tausende Opfer. Auch nach der Tragödie von Parndorf, bei der 71 Flüchtlinge in einem Kühllaster erstickten, war es das DVI-Team, das den Opfern ihre Identität zurückgeben konnte. Nur ein Mensch bleibt bis heute namenlos.

Suche nach DNA-Spuren nach der Tsunami-Katastrophe in Thailand am 26. Dezember 2004, bei der über 200.000 Menschen starben © APA / Rungroj Yongrit

Ein Fall für das DVI-Team Austria: Flüchtlingsdrama bei Parndorf im August 2015, bei dem 71 Menschen im Kühllaster erstickt sind © APA / Roland Schlager

„Den Menschen ausblenden“

Laut Schützelhofer zeichnen sich die Spezialisten neben fachlicher Präzision vor allem durch Teamgeist und persönliches Engagement aus. Am Einsatzort ist es wichtig, Distanz zu wahren. „Man muss den Menschen ausblenden, um die Spur zu sehen“, sagt Schützelhofer. „Damit dieser wieder ein Mensch mit einem Namen werden kann.“ Eine Haltung, die notwendig ist – und Spuren hinterlässt. „Die Bilder im Kopf bleiben“, sagt der DVI-Leiter. Gespräche mit Kollegen, die ebenfalls vor Ort waren, oder die Inanspruchnahme des internen psychologischen Dienstes können bei der Verarbeitung helfen.

Alle Experten arbeiten freiwillig im DVI-Team. Ihr Antrieb ist die Gewissheit, einen unschätzbaren Beitrag zu leisten und den Moment zu ermöglichen, in dem ein Mensch nicht länger als „unbekannt“ gilt und eine Familie endlich Gewissheit erhält.