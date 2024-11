Einen Ölfilm auf der Drau bemerkten Mitarbeiter im Bereich des Unterwassers des Laufkraftwerkes Ferlach-Maria-Rain am Dienstag gegen 10 Uhr. Um die Ausbreitung der Verschmutzung zu verhindern, wurde die Feuerwehr verständigt, die eine Ölsperre am Wasser errichtete. In weiterer Folge wurde das Öl gebunden und fachgerecht abgesaugt.

Der hinzugezogene Landeschemiker beurteilte die Lage vor Ort und konnte eine Gefahr für die Umwelt vorerst ausschließen. „Die Ursache für den Öleintrag ins Fließgewässer konnte noch nicht geklärt werden und ist Gegenstand weiterer Ermittlungen“, teilt die Polizei mit.