Mit Angstszenarien wie die Errichtung von Hunderten Windrädern in ganz Kärnten versuchen derzeit Windkraftgegner Punkte – und Stimmen für die Volksbefragung – zu sammeln, sie fordern ein Totalverbot für neue Windräder in Kärnten. Am 12. Jänner werden dazu die Kärntnerinnen und Kärntner befragt. Nun legen das Land Kärnten, konkret Raumordnungsreferent LH-Stellvertreter Martin Gruber und Energiereferent Sebastian Schuschnig (beide ÖVP) erstmals einen Plan für Windkraftzonen in Kärnten vor. Nur in solchen Zonen sollen künftig neue Windkraftanlagen errichtet werden dürfen, diese sollen die bestehende Sichtbarkeitsverordnung ersetzen.

Aktuell liefern in Kärnten 14 Windkraftanlagen Strom, weitere 32 Windkraftanlagen sind bereits genehmigt oder derzeit beeinsprucht, seien also großteils dem Zugriff des Landes entzogen. Maximal 50 weitere Windräder sollen hinzukommen, legen sich Gruber und Schuschnig am Dienstag erstmals öffentlich fest, insgesamt also weniger als 100. In der Verordnung soll de facto eine Erzeugungsleistung von maximal 0,8 bis ein Terawattstunden aus Windenergie festgelegt werden, weil sich im Zuge technologischer Verbesserungen auch die Anzahl der Windräder reduzieren könne. Damit würde Kärnten seine Ziele, die sich aus dem Erneuerbaren Ausbaugesetz (EAG) ergeben, erreichen, sagt Schuschnig.

Zonierungsplan für Kärnten

Von einem „Kärntner Weg“ spricht Gruber, man wolle „strenge Regelung und eine strenge Zonierung“ für einen Energiemix, in dem Windenergie eine wesentliche Rolle zur Erhöhung der Eigenversorgung mit Strom im Winter darstellt und Kärnten als Wirtschaftsstandort abgesichert werde. Der Zonierungsplan für Windkraft soll im kommenden Jahr beschlossen werden, dem zuvor geht eine strategische Umweltprüfung für die ausgewiesenen Gebiete.

Bestehende Windkraftanlagen auf der Steinberger Alpe © KLZ / Kk

Derzeit ist noch von „Untersuchungsgebieten“ die Rede, die sich auf sieben Kärntner Gemeinden erstrecken. Diese werden bis Jahresende im Land Kärnten geprüft und in einer Verordnung zu künftigen „Windkraftzonen“ gegossen. Alle diese Gebiete liegen im Nordosten des Landes an der Grenze zur Steiermark, keines, wie von Windkraftgegnern befürchtet, in Oberkärnten. Konkret geht es um Zonen für Windkraft in den Gemeinden Metnitz, Friesach, Hüttenberg, Reichenfels, Preitenegg, St. Georgen im Lavanttal und Lavamünd. In allen anderen 125 Kärntner Gemeinden sollen, so Gruber und Schuschnig, keine Windparks errichtet werden.

Ausschlusskriterien für Windparks

Die Festlegung der geplanten Zonen hätten sich aus einer Reihe von Ausschlusskriterien ergeben, so seien unter anderem alpine Zonen (über 1800 Meter Seehöhe), Siedlungsgebiete, militärische Zonen, National- und Biosphärenparks, Natura 2000-Gebiete, Vogelzugstrecken oder Gefahrenzonen von vornherein als mögliche Gebiete zur Erzeugung von Windenergie ausgeschlossen worden. Nur wenige Flächen in Kärnten kämen dafür infrage, so Gruber. Auch die Topografie wie etwa die Steilheit des Geländes und deren Erschließung, etwa für den Abtransport des erzeugten Stromes, seien Parameter gewesen. Man wolle Windkraft dort verdichten, wo die Landschaft bereits beeinträchtigt sei und es Windkraftpotenzial gebe. Insgesamt handle es sich bei den „Untersuchungsgebieten“, innerhalb derer Zonen für Windkraftanlagen entstehen sollen, um 0,26 Prozent der Landesfläche. Laut Gruber hätte Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) bis zu 0,6 Prozent der Fläche Kärntens für Windkraft vorgesehen und „Kärnten aufoktroyieren wollen“. Man erreiche die gesetzlichen Ausbauziele aber auch mit nur halb so viel Fläche, wird versichert.

Beide ÖVP-Politiker betonen, ein Totalverbot der Windkraft schade Kärnten und dessen Wirtschaft. Auch sei die Fragestellung der Volksbefragung irreführend, weil ein Unterbinden der Errichtung von Windkraftanlagen bei genehmigten Windrädern gar nicht rechtlich möglich wäre. Die Limitierung auf maximal 50 weitere Windräder sei möglich, versprechen Gruber und Schuschnig: „Wenn das Ziel erreicht ist, gibt es keine weiteren Genehmigungen mehr.“ Man wolle so einen Interessensausgleich erzielen.

Für künftige Behördenverfahren ermöglicht die Ausweisung von Energiezonen für Windparks eine schnellere Abwicklung, erklärt Albert Kreiner. Leiter der Abteilung 7 der Landesregierung. Damit könnten die Verfahren für einzelne Projekte deutlich beschleunigt werden.