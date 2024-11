Vor mehr als 18 Jahren hat Markus Lerch die Bezirkshauptmannschaft erstmals als Mitarbeiter betreten, am kommenden Montag wird er offiziell das Büro des Bezirkshauptmannes beziehen. Dazwischen liegt eine steile Karriere im Verwaltungsapparat, die im Alter von 42 Jahren ihren Höhepunkt gefunden hat. „Das hätte ich mir an meinem ersten Arbeitstag nicht gedacht. Ich arbeite aber einfach gerne für den Bezirk. Meine Heimat liegt mir am Herzen. Bis auf zwei berufliche Abstecher war ich immer hier. Ich bin ein inbrünstiger Spittaler“, freut sich Lerch auf die neue Aufgabe. Der Geburtsort Villach ist weniger ein Makel und mehr dem Jahrgang geschuldet. Bei den beiden Kindern (sieben und neun Jahre) steht schon der „richtige“ Ort in der Geburtsurkunde.