Spannung aufbauen kann die Kärntner Moderatorin Amira Aly, wie sie in ihrem neuesten Podcast beweist. Dort spricht die ehemalige Ehefrau von Oliver Pocher erst über die Hausstaub-Allergie ihres Bruders Hima, dass sie in der neunten Schulstufe die Schule geschwänzt hat und andere Belanglosigkeiten.

Schließlich kündigt sie, wie die „Bunte“ berichtet, an, dass es in ihrem Leben „Big News“ gebe und der Zuhörer denkt natürlich spontan an ein Instagram-Video, in dem Amira mit einem Schwangerschaftstest zu sehen war. „Ja, viele dachten, ich wäre schwanger, auch meine Freundinnen“, sagt sie, entkräftet die Gerüchte allerdings.

Baugenehmigung ist da

„„Ich habe endlich meine Baugenehmigung“, platzt es dann aus ihr heraus. Das Unternehmen Griffnerhaus ist mit den Plänen für den Hausbau beschäftigt. Glaubt man den Gerüchten, will sich die gebürtige Klagenfurterin in der Gemeinde Magdalensberg niederlassen. Dazu sagt sie nichts. Aber sie betont, dass neben den Kindern auch ihr Lebensgefährte Christian Düren dort einziehen wird.